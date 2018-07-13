13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Грозовой разряд стал причиной двух пожаров в Брестской области 12 июля, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В деревне Черни Брестского района на ул. Новой практически сгорело кирпичное хозяйственное строение, принадлежащее 83-летней пенсионерке. Предполагается, что в 17.55 в сарай ударила молния. Огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество.

В этот же день в деревне Подгорная Барановичского района в 22.17 произошел пожар в жилом кирпичном доме на ул. Центральной, принадлежащем 57-летнему местному жителю. Огнем повреждены кровля и перекрытие на площади 15 кв.м.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.