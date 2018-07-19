Грозовой разряд уничтожил 10 т соломы в Пружанском районе

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Грозовой разряд молнии уничтожил 10 т соломы в деревне Рудники Пружанского района, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В 20.13 18 июля в поле загорелась соломенная скирда прошлогоднего укоса, принадлежащая местному ОАО, огонь уничтожил 10 т соломы. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является грозовой разряд молнии.
В этот же день в поселке Мухавец Брестского района от удара молнии загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая 80-летней пенсионерке. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество.
В ночь на 19 июля в деревне Большие Диковичи Пинского района загорелся деревянный нежилой дом. Пожар уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество. Рассматриваемые версии причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, грозовой разряд молнии.-0-
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