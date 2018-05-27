Группа нелегалов из Ирака задержана на белорусско-латвийской границе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-латвийской границе сотрудники спецподразделения погранслужбы задержали группу нелегалов из Ирака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета Беларуси.
Задержание произошло ночью 27 мая в километре от границы.
Четверых граждан Ирака: мужчин, женщину с ребенком на режимную территорию доставили на автомобиле пособники организатора нелегальной миграции. Выходцы с Ближнего Востока попытались нарушить границу с Латвией.
"Иностранные граждане оформлены нарушителями границы, пограничного режима и правил пребывания. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению организаторов и пособников противоправной деятельности. Всем им грозит уголовная ответственность", - проинформировали в Госпогранкомитете.-0-
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