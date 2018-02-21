21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "перевозчиков" похищала товар транспортных компаний. Как сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси, Главным следственным управлением расследуется уголовное дело по фактам совершения мошенничества при выполнении грузоперевозок.

Три россиянина и два белоруса находили на сайте транспортной биржи заказчиков, заинтересованных в перевозке фруктов по Беларуси, и предлагали услуги по доставке товара получателям. Общаясь с заказчиками, они представлялась работниками транспортных компаний с хорошими отзывами и репутацией. Цены на услуги организаторы "бизнеса" занижали в сравнении с конкурентами, чтобы гарантированно получить товар. При этом перевозчики преимущественно выбирали для перевозки груши и яблоки. Полученный груз похищали и реализовывали в России.

Приезжая на загрузку, мужчины предоставляли заказчику поддельные документы на тягачи и полуприцепы, а на транспортных средствах были установлены поддельные номерные знаки, выданные на другие автомобили и другим владельцам. После загрузки фуры вместе с товаром пропадали и к точке назначения не прибывали.

При этом некоторые "дальнобойщики" из группы не умели управлять большегрузами, хотя соответствующая категория в поддельном водительском удостоверении была открыта. Тогда они привлекали водителя-белоруса. Чтобы заказчик не смог узнать водителя, во время загрузки тот прятался на спальном месте фуры, а загрузкой и оформлением документов руководил россиянин. После загрузки полуприцепа мужчина с поддельными документами прятался в спальнике, за пределы территории склада выезжал белорус.

Также следствие обратило внимание, что поддельные номера и документы использовались только во время загрузки - при перемещении по платным трассам Беларуси в рамках контроля оплаты фиксировались настоящие номера автомобилей, что не вызывало сомнений в законности перемещения ни у Транспортной инспекции, ни у правоохранителей.

Выйти на организаторов этой схемы удалось благодаря кропотливой работе следователей Главного следственного управления СК при оперативной поддержке ГУБОПиК МВД. Силовую поддержку в момент взятия с поличным после очередной загрузки оказывали сотрудники спецподразделения МВД "Алмаз". Помогли раскрыть схему и сами потерпевшие, которые предоставили записи с камер видеонаблюдения в момент загрузки и данные компании-перевозчика, которая чаще всего заходила на их страницу на сайте транспортной биржи.

Следствием установлено три эпизода хищения фруктов путем мошенничества, еще одну попытку удалось предотвратить. Это было квалифицировано следователями как покушение на мошенничество.

В результате проведенной операции задержаны с поличным пять человек - три россиянина и два белоруса. Всем участникам преступной схемы предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере". К четверым мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один гражданин Беларуси находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На имущество и транспортные средства обвиняемых наложен арест.

По предварительным данным, ущерб субъектам хозяйствования от мошеннических действий преступной группы составляет более Br80 тыс.

Следователи занимаются установлением иных фактов противоправной деятельности обвиняемых и просят помочь граждан. При наличии информации о мужчине, который предъявлял поддельный паспорт Российской Федерации на имя Щадилова Артема Константиновича, можно сообщить об этом по телефону горячей линии Следственного комитета (017) 389-50-02.-0-