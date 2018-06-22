Группа россиян в Орше наладила серую схему поставки санкционных товаров из ЕС в Москву

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы россиян, организовавших незаконный вывоз в Россию продуктов питания производства стран Евросоюза с уклонением от уплаты налогов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Воронов.

"После ввода Россией ограничений на ввоз продуктов питания производства стран ЕС группа россиян решила на этом заработать. Двое мужчин зарегистрировали в Орше коммерческое предприятие, наняли бухгалтером еще одну россиянку и начали ввозить из Европы санкционные товары, которые растаможивали якобы для реализации в Беларуси. У группы были договоренности с индивидуальными предпринимателями и субъектами хозяйствования, которым они реализовывали товар лишь по документам, разумеется, фиктивным. А реально продукты питания вывозились в Москву и продавались за наличку", - пояснил Владимир Воронов.

С апреля 2016 года по июнь 2017 года группа промышляла на территории Оршанского района и Орши, уклонялась от уплаты налогов, занижая налоговую базу предприятия и внося в декларации (расчеты) заведомо ложные сведения с использованием поддельных первичных учетных документов о реализации продуктов. В результате бюджет недополучил налог на прибыль в сумме более Br115,3 тыс., что является ущербом в особо крупном размере.

По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которому ведется расследование, а фигуранты скрываются от правосудия в России.

Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного налога на прибыль, возмещен в полном размере.-0-