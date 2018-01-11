11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группу риелторов-мошенников будут судить в Минске, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении четырех минчан, обвиняемых в мошенничествах, вымогательствах и других преступлениях. "В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые подыскивали в Минске лиц, имеющих задолженности по оплате коммунальных платежей, ведущих асоциальный образ жизни. Путем обмана, злоупотребления доверием они вынуждали их продать свое жилье. После этого завладевали вырученными от реализации квартир и комнат деньгами и распоряжались ими по собственному усмотрению. Потерпевших же переселяли в жилье более низких потребительских качеств", - рассказали в Генпрокуратуре.

Группа действовала 10 лет. За это время пострадало более 25 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br700 тыс.

Предварительное расследование проводило главное следственное управление Следственного комитета. В отношении обвиняемых ранее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-