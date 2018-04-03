Грузчика магазина в Минске насмерть зажало кабиной лифта

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибшего грузчика магазина в Минске обнаружили зажатым между кабиной лифта и порогом посадочной площадки. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС.

Инцидент произошел 2 апреля в подвальном помещении столичного гастронома "Великолепный экспресс" ОАО "ДорОрс". "При открытых дверях шахты грузового лифта и неподвижной кабине был обнаружен грузчик предприятия. Его предплечье и голова находились в зажатом положении между кабиной и порогом посадочной площадки второго этажа. Работники МЧС проводили деблокировку погибшего", - проинформировали в департаменте.

Лифт выведен из эксплуатации до выяснения технических причин произошедшего.-0-