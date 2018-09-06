6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и машина доставки столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Московского района.
ДТП случилось около 9.10 на пересечении пр. Дзержинского и ул. Хмелевского. Грузовик двигался по пр. Дзержинского со стороны центра в направлении ул. Щорса на зеленый сигнал светофора, автомобиль Renault выехал с прилегающей ул. Хмелевского на пр. Дзержинского, не уступив дорогу водителю грузового авто.
29-летний водитель Renault получил ушиб шейного отдела позвоночника. По факту аварии проводится проверка.-0-
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