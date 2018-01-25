25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла сегодня около 8.00 на 23-м км автодороги Минск - Дзержинск. "Водитель на автомашине "ГАЗ" ехал в сторону Дзержинска и сбил 57-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами, сам велосипедист - нет. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4394 BYN
|2.45 BYN
|2.456 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5118 BYN
|3.515 BYN
|3.43 BYN