25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла сегодня около 8.00 на 23-м км автодороги Минск - Дзержинск. "Водитель на автомашине "ГАЗ" ехал в сторону Дзержинска и сбил 57-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами, сам велосипедист - нет. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-