Грузовик перевернулся после столкновения с автопоездом на трассе Минск-Гомель

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск-Гомель в Жлобинском районе автомобиль ГАЗ опрокинулся после столкновения с автопоездом, в ДТП пострадал водитель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 13 июня примерно в 13.50. Установлено, что 54-летний водитель автопоезда отвлекся от управления и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ, за рулем которого находился 52-летний водитель. От удара ГАЗ опрокинулся и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП водитель ГАЗа с переломами берцовых костей голени был доставлен в Жлобинскую центральную райбольницу.-0-
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