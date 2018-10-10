Грузовик порвал троллейбусную контактную сеть на пр.Независимости в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелой манипулятора грузовика оборвало контактную сеть троллейбусов в районе пересечения пр.Независимости и МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 12.30 грузовой МАЗ не опустил стрелу манипулятора и на участке пр. Независимости между МКАД и ул.Руссиянова задел контактные сети. В результате их обрыва повреждены 4 легковушки. Пострадавших нет", - рассказали в ГАИ. Во время ремонтных работ было затруднено движение. Как проинформировали в Минсктрансе, троллейбусы № 41, 37, 61 в данном районе не ходили до 14.04.

Это уже второй за неделю случай обрыва троллейбусной сети. Как сообщалось, днем 9 октября водитель МАЗа на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко начал двигаться, забыв опустить кузов. В результате он оборвал контактные сети. Они в свою очередь повредили четыре транспортных средства и два светофорных объекта.-0-