Грузовик порвал троллейбусную контактную сеть на пр.Независимости в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелой манипулятора грузовика оборвало контактную сеть троллейбусов в районе пересечения пр.Независимости и МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня около 12.30 грузовой МАЗ не опустил стрелу манипулятора и на участке пр. Независимости между МКАД и ул.Руссиянова задел контактные сети. В результате их обрыва повреждены 4 легковушки. Пострадавших нет", - рассказали в ГАИ. Во время ремонтных работ было затруднено движение. Как проинформировали в Минсктрансе, троллейбусы № 41, 37, 61 в данном районе не ходили до 14.04.
Это уже второй за неделю случай обрыва троллейбусной сети. Как сообщалось, днем 9 октября водитель МАЗа на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко начал двигаться, забыв опустить кузов. В результате он оборвал контактные сети. Они в свою очередь повредили четыре транспортных средства и два светофорных объекта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.46 BYN
|2.464 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.23 BYN
|3.239 BYN