Грузовик сбил девушку в центре Бреста

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовой автомобиль сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в центре города 29 марта примерно в 11.30. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля МАЗ двигался по бульвару Космонавтов. На перекрестке с проспектом Машерова грузовик сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в Брестскую центральную городскую больницу.
По данному факту проводится проверка.-0-
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