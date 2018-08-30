30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик вылетел за пределы МКАД и врезался в столб, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария в районе 55-го км внешнего кольца МКАД произошла сегодня около 6.30. "22-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко" ехал в крайней правой полосе кольцевой. Он двигался со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта. С его слов, он уснул и поэтому наехал на оградительный парапет и осветительную мачту", - рассказали в ГАИ. Машина упала на бок.
Водитель не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
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