30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик вылетел за пределы МКАД и врезался в столб, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария в районе 55-го км внешнего кольца МКАД произошла сегодня около 6.30. "22-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко" ехал в крайней правой полосе кольцевой. Он двигался со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта. С его слов, он уснул и поэтому наехал на оградительный парапет и осветительную мачту", - рассказали в ГАИ. Машина упала на бок.

Водитель не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

Фото ГАИ Минска