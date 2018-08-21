Грузовик загорелся на дороге в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время движения загорелся грузовой автомобиль ГАЗ-3309, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о горящем грузовике на ул.Платонова поступило спасателям 20 августа в 14.29. "Работники МЧС оперативно прибыли на место и в 14.33 возгорание было ликвидировано. Исходя из характера повреждений, загорелся моторный отсек автомобиля. Со слов водителя, дым из-под капота стал идти, когда машина была в движении", - рассказали в управлении.

Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.-0-