Грузовик загорелся на дороге в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время движения загорелся грузовой автомобиль ГАЗ-3309, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сообщение о горящем грузовике на ул.Платонова поступило спасателям 20 августа в 14.29. "Работники МЧС оперативно прибыли на место и в 14.33 возгорание было ликвидировано. Исходя из характера повреждений, загорелся моторный отсек автомобиля. Со слов водителя, дым из-под капота стал идти, когда машина была в движении", - рассказали в управлении.
Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.-0-
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