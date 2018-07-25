В Мядельском районе хозяин дома и квартирант истязали двух своих знакомых

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Мядельского района, хозяин дома и квартирант, истязали двух своих знакомых, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина сообщил в милицию, что двое знакомых отвезли его в лес, избивали и требовали деньги, ему удалось сбежать. На место незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Обидчиков заявителя - 30-летнего мужчину и его 34-летнего приятеля - задержали по месту жительства.

Выяснилось, что мужчина, который звонил в милицию, со своим товарищем накануне в доме чинили печку. Вознаграждением за помощь стала выпивка. "На следующий день хозяин дома с квартирантом стали соображать по поводу очередной дозы спиртного. У них возникла идея, что после вчерашнего застолья должны были оставаться Br50. Найти их не смогли. Было выдвинуто предположение, что деньги взяли вчерашние работники. На машине мужчины отправились на их поиски. Когда нашли, то обоих силой посадили в машину и повезли в лес", - рассказали в УВД.

Привезли "должников" в лес у деревни Азарки. "Там мужчины стали требовать возвращения денег, периодически бить знакомых. Злоумышленники посчитали, что избиения будет недостаточно и привязали одну из своих жертв отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого проехали несколько сотен метров по лесной дороге, затем положили его в багажник машины. Второй потерпевший, улучив момент, сбежал. Его товарища сельчане повезли к себе домой для продолжения истязаний. Оттуда он сумел убежать и позвонить в милицию", - сообщили в УВД.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ссадинами был госпитализирован. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст.154 УК (истязание). Проводится расследование.-0-