Хозяин сбежавшего в Минске питона оштрафован на Br490

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец питона, отловленного на территории детского сада в Минске, оштрафован на Br490, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушения условий содержания и за то, что экзотическая змея не была зарегистрирована хозяином согласно действующему законодательству. Общая сумма штрафа составила 20 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5)", - уточнили в отделе экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний комитета.

Четырехметровая змея была отловлена в Минске 15 августа на территории детского сада по ул. Уборевича и помещена на временное содержание в Минский зоопарк. 16 августа представители зоопарка передали рептилию гражданину, заявившему на нее права. Когда законность владения диким животным была подтверждена, в отношении хозяина был начат административный процесс.

Условия содержания животных включают установление не только соответствующих показателей (площадь, высота, глубина помещений), но и необходимых условий, обеспечивающих биологические, видовые, физиологические и индивидуальные потребности диких животных и исключающих их самопроизвольный выход из мест содержания. В случае обнаружения такого животного с признаками заболевания, ранения или травмирования не нужно пытаться самостоятельно оказать ему помощь - необходимо сообщить в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.-0-