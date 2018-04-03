Хулиган в Минске угрожал прохожим топором

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который угрожал прохожим топором. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Вечером 28 февраля в лесопарковой зоне рядом с ул. Никитина в Минске 50-летний житель близлежащего дома выгуливал собаку. "Когда питомец начал громко лаять, хозяин обернулся и увидел неизвестного молодого человека с закрытой тканью нижней частью лица. Он удерживал топор в поднятой вверх правой руке. Мужчина испугался и вместе с псом побежал домой, а человек с топором его преследовал. В итоге 50-летний минчанин укрылся за забором дома", - рассказала Марина Дранькова.

Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы и указал приметы нападавшего. Участковые установили личность подозреваемого - 24-летний житель Минска был задержан и помещен в изолятор временного содержания. При осмотре на месте происшествия и по месту жительства мужчины следователи с участием экспертов изъяли части топора, которые направлены в управление Госкомитета судебных экспертиз по г. Минску для проведения биологических и трасологических исследований.

Задержанному 28 марта было предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). Он заключен под стражу. "Со слов мужчины, он направился в лес поколоть дрова, чтобы снять стресс. Перед этим употребил спиртное и лекарства. Также выяснилось, что за час до вышеуказанных событий минчанин угрожал топором еще двум молодым людям. В отношении него назначена комплексная судебная стационарная психоло-психиатрическая экспертиза. Следствием устанавливаются аналогичные факты противоправных действий. Окончательная правовая оценка будет дана по завершению расследования", - проинформировала Марина Дранькова.

Следователи обращаются с просьбой к иным возможным пострадавшим при схожих обстоятельствах позвонить по телефонам: 8 (017) 239-26-13 или в оперативно-дежурную службу УСК по Минску: 8 (017) 389-55-55.-0-