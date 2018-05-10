Хулиганы в Минске повредили авто и травмировали водителя

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хулиганы в Минске повредили автомобиль и напали на водителя, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 9 мая около 23.30 вблизи ул.Ленина, 16. "Как пояснил мужчина, он остановился на светофоре и ждал зеленый свет, когда услышал удар по своему автомобилю. Водитель вышел из авто и сделал замечание компании молодых парней. Они отреагировали агрессивно и напали на него, нанесли травмы", - рассказали в ГУВД.
По данному факту проводится проверка.-0-
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