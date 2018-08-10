Игроман из Светлогорска выманивал деньги у знакомых

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский РОСК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 21-летнего жителя райцентра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, обвиняемый неоднократно обращался к своим знакомым с предложением о якобы взаимовыгодном сотрудничестве. Молодой человек убеждал, что выиграл крупную сумму денег в игровом клубе и для ее получения необходимо заплатить комиссионные либо налог на выигрыш. Обвиняемый старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему и при необходимости несколько интерпретировал основную легенду. "Как правило, молодой человек просил приобрести для него мобильный телефон с рассрочкой платежа для его залога. Обещал после получения выигрыша погасить рассрочку и выплатить денежное вознаграждение. Иногда обязался отдать потерпевшим в качестве подарка оформленный на них телефон. Одного из потерпевших житель райцентра уговорил приобрести для него три мобильных телефона, взять кредит в банке и дать денег в долг", - рассказала Мария Кривоногова.

Взятые на себя обязательства по погашению рассрочки обвиняемый не выполнял, и обманутые граждане стали обращаться в милицию.

Во время предварительного следствия выявлены иные эпизоды противоправной деятельности молодого человека. Собраны доказательства по завладению имуществом и денежными средствами шести граждан на общую сумму более Br5 тыс.

Официальный представитель отметила, что в отношении молодого человека на основании поданного им заявления с мая 2017 по май 2020 года действует ограничение на посещение всех игорных заведений и букмекерских контор в Беларуси. "Однако установлены факты посещения в этом году обвиняемым одного из игорных заведений Светлогорска, допуска к игре в зале игровых автоматов и снятия им выигранных денежных средств. Молодой человек предоставлял персоналу клуба паспорт своего друга, с которым он имеет некоторую схожесть", - пояснила Мария Кривоногова.

Следствие квалифицировало действия жителя Светлогорска по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно), ч.2 ст.380 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый заключен под стражу.

К слову, ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности, причем дважды за мошенничество. В мае этого года судом Светлогорского района ему было назначено наказание за мошенничество и кражу в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15% заработка.

Светлогорский РОСК в адрес ООО "Игорный картель" внес представление об устранении недостатков, касающихся организации и проведения азартных игр.-0-