Инспектор ГАИ в Гомеле разбился на мотоцикле во время преследования бесправника

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле инспектор ГАИ разбился на мотоцикле во время преследования нарушителя-бесправника, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

ДТП произошло вечером 30 апреля. Наряд ДПС из двух инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома на служебных мотоциклах нес службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. Включив проблесковые маячки красно-синего цвета и сирену, они начали преследовать мотоцикл "Хонда CBR" без регистрационных знаков. Водитель транспортного средства не выполнил законных требований сотрудников милиции об остановке и ускорился.

Двигаясь по ул.Федюниского по крайней левой полосе, один из сотрудников столкнулся с ехавшей в попутном направлении и совершавшей разворот с крайней левой полосы машиной "Ниссан Кашкай". В результате столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, произошло возгорание мотоцикла.

Инспектор ДПС 1988 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы, где скончался. Водитель и пассажир машины "Ниссан Кашкай" не пострадали.

При проведении поисковых мероприятий сотрудниками милиции при непосредственной поддержке мотодвижения Гомельской области был установлен водитель мотоцикла "Хонда CBR". Им оказался житель Речицы 1997 года рождения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Родственникам погибшего сотрудника милиции руководством и личным составом органов внутренних дел Гомельской области оказывается вся необходимая поддержка.-0-