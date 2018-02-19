19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники выманили у несостоявшегося майнера из Гродно 865 фунтов стерлингов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жертвой мошенников стал 20-летний житель Гродно. Он намеревался приобрести устройство для майнинга криптовалют. Предложение в интернете его заинтересовало выгодной ценой: приблизительно вдвое дешевле, чем в других местах. "Несостоявшийся майнер отправил посредством системы банковских переводов деньги в Великобританию. Там 865 фунтов стерлингов были успешно обналичены. Только товар покупателю так и не был доставлен", - рассказали в милиции. Сейчас по ч.1 ст.209 УК (мошенничество) возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности получателя денег.

Как отметили в пресс-службе УВД, правоохранительные органы Гродненской области постоянно сталкиваются с фактами мошенничества в интернете. Значительная их часть связана с приобретением товаров за границей и совершается, как правило, за пределами страны. Чтобы исключить подобные случаи, стоит покупать на проверенных торговых площадках и у продавцов с хорошей историей, а также проверять продавца перед сделкой. Особое внимание необходимо уделить товарам, предлагающимся по заведомо низкой цене.-0-