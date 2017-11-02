Интернет-пользователю, писавшему оскорбительные сообщения байкерам, грозит штраф

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-пользователю с ником "Баварец", который несколько лет размещал сведения оскорбительного характера в адрес мотоциклистов, грозит штраф. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В конце октября в милицию от минчанки поступило заявление - "Баварец" ее оскорбил. В отношении обидчика женщины был составлен протокол по соответствующей статье (ст.9.3 "Оскорбление" КоАП), он направлен в суд. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде наложения штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br23).

Начальник Советского РУВД Минска Максим Гамола напомнил, что в 2015 году в райуправление поступало заявление с просьбой привлечь к ответственности лицо, которое размещает в интернете сообщения оскорбительного характера, адресованные мотоциклистам. "Информацию приняли к сведению, была назначена проверка, которую впоследствии прекратили из-за отсутствия всех необходимых признаков состава правонарушения, предусмотренного ст. 9.3 КоАП. Оскорбление всегда адресуется конкретному человеку и преследует цель унизить именно его", - пояснил он. После того как в милицию обратилась минчанка, проверка была назначена вновь.-0-