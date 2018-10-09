Интернет-знакомая обокрала минчанина на свидании

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители по горячим следам задержали 30-летнюю минчанку, которая подозревается в краже денег в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Минчанин сообщил в милицию, что из его квартиры пропал рюкзак с вещами, где были $3,5 тыс. и 7 тыс. российских рублей. Накануне вечером он пригласил к себе домой в гости девушку, с которой познакомился в интернете. Они выпивали, а около 4 утра новая знакомая ушла.

Правоохранители выяснили, что минчанка при уходе решила украсть у хозяина две бутылки спиртного. "В прихожей она увидела рюкзак. Открыв его, обнаружила деньги. Туда положила выпивку и ушла. Сразу же после этого отправилась к подруге продолжать веселье, - рассказала Наталья Оскирко. - До задержания злоумышленница успела передать более $1,2 тыс. своей подруге для оплаты кредита и коммунальных услуг".

Фрунзенским РОСК в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража). Известно, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, она нигде не работает.-0-