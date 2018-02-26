Инвалида из Минска более 40 раз привлекли к административной ответственности за нарушения брата

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска восстановила нарушенные права инвалида, которого более 40 раз привлекли к административной ответственности за правонарушения брата. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В прокуратуру Минска поступила жалоба инвалида II группы на постановления о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение ПДД пешеходом. Заявитель просил опротестовать эти постановления. Мужчина утверждал, что он не совершал этих правонарушений. При этом пояснил, что его двоюродный брат, который ведет асоциальный образ жизни и не имеет определенного места жительства, при составлении протоколов мог представиться его именем.

Впоследствии выяснилось, что территориальные УВД некоторых районов Минска в 2014-2017 годах более 40 раз незаконно привлекли к ответственности лицо без определенного места жительства. Мужчина при ведении административного процесса сообщил персональные данные двоюродного брата.

В результате принесенных столичными прокурорами протестов отменены 33 постановления судов и органов внутренних дел о привлечении заявителя к административной ответственности, восстановлены его нарушенные права. Кроме того, прокуратура Минска направила в отделы принудительного исполнения письма с требованием прекратить работу по исполнительным документам в отношении обратившегося с жалобой гражданина.

Сотрудники охраны правопорядка, виновные в ненадлежащем установлении личности правонарушителя, привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-