28 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Инженер-энергетик витебского предприятия обвиняется в крупном мошенничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

На протяжении 2016 года 31-летний житель Витебска, занимая должность ведущего инженера-энергетика одного из обществ с ограниченной ответственностью, составлял фиктивные договоры подряда и акты выполненных работ с ложными сведениями о якобы выполненных подрядных работах сторонними лицами. Подписанные документы злоумышленник предоставлял в бухгалтерию предприятия, а затем просил своих знакомых, от имени которых расписывался в документах, получить в бухгалтерии деньги. Не посвящая в свои планы, он привлек к этой схеме семь знакомых, которые в итоге передали ему в общей сложности более Br80 тыс. по 51 подложному договору.

За мошенничество в особо крупном размере в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал вину частично, от дачи показаний отказался.

"В ходе следствия получены сведения о том, что указанных в договорах лиц никто к местам работы не допускал, каких-либо инструктажей по технике безопасности с ними не проводил, на предприятии их вообще не видели. Более того, работы были ранее выполнены юрлицами, а некоторые никогда не выполнялись", - прокомментировала Светлана Сахарова.

В результате обыска по месту жительства обвиняемого изъят носитель информации с документами, по которым необоснованно осуществлена оплата.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-