Инженер-инспектор "Минскэнерго" получила больше Br5 тыс. взяток

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер-инспектор "Минскэнерго" получила взяток на более чем Br5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Факты противоправной деятельности сотрудницы РУП "Минскэнерго" выявила столичная милиция. "Инженер-инспектор предприятия получала взятки от представителей коммерческих структур Минска за благоприятное решение входящих в ее компетенцию вопросов. Она брала деньги за покровительство фирмам в части электрообслуживания. От лица коммерческих организаций выставлялись заниженные показания электросчетчиков. Делалось это для попадания в установленный лимит по электроэнергии и исключения последующих негативных последствий в виде повышенной оплаты за электричество", - рассказали в ГУВД. Инженер-инспектор получила в качестве взяток более Br5 тыс.

Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).-0-