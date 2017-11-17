Из минской школы из-за загоревшегося электрощита эвакуировали более 800 учеников

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из минской школы из-за загоревшегося электрощита эвакуировали 834 ученика, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Инцидент произошел сегодня днем в школе №130 на ул. Я.Лучины в Ленинском районе. Администрация и спасатели из здания эвакуировали 834 ученика и 37 педагогов. "Загорелся электрощит в помещении электрощитовой на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация. Возгорание было ликвидировано в 12.20. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - рассказала Ольга Мельченко.-0-
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