Из общежития в Мозыре эвакуировали 7 человек из-за пожара

В мозырском общежитии произошел пожар, сообщает Гомельское областное УМЧС. Сотрудники спасательной службы эвакуировали семь человек. Четверо жильцов горящего блока покинули помещение самостоятельно еще до прибытия бригады МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около половины первого дня в cреду, тридцать первого января. Когда сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия, открытого горения не наблюдалось, однако шел дым из окон второго этажа общежития.

Семья из четырех человек, проживающая в данном блоке, самостоятельно покинула помещение. Это муж, жена и двое детей 2005 и 2013 года рождения. Спасатели эвакуировали из здания еще семь человек, среди которых один ребенок 2017 года рождения.

Врачи доставили в больницу троих детей для наблюдения за состоянием их здоровья. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания. В результате произошедшего никто не пострадал. Огонь повредил имущество в трех помещениях блока, закопчены стены.

Причина пожара пока не установлена. Рассматривается версия неосторожности при курении.