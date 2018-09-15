15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварии на 3-м километре МКАД полностью перекрыто движение, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по агитации и пропаганде ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тихонович.

"Сегодня в 15.50 на 3-м километре МКАД произошла авария. По предварительной информации, у микроавтобуса, который ехал по крайней левой полосе, отвалилось колесо. Три машины, которые двигались за ним, предприняли попытку остановиться, но четвертый автомобиль, не успев притормозить, въехал в эту колонну. В результате последний в цепочке автомобиль вылетел на вторую полосу, сбив еще одну машину, которая отлетела в ограждение. Движение на месте аварии перекрыто полностью", - рассказала Анна Тихонович.

По ее словам, два человека доставлены в больницу. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.-0-