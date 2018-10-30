Избивший соседку витебчанин получил 4 года колонии

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска вынес приговор мужчине, избившему соседку на лестничной площадке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Установлено, что обвиняемый на лестничной площадке возле своей квартиры, будучи пьяным, нанес женщине удар ногой в живот, отчего та упала. Затем он продолжил бить потерпевшую, в том числе по голове. Причиной жесткой разборки стали предположения женщины, что сосед заливает ее квартиру. Тем не менее факта затопления установлено не было.

Обвиняемый признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, за причиненный моральный ущерб он выплатит потерпевшей Br12 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-