Изъятые на границе раритетные статуэтки переданы музею "Усадьба Немцевичей"

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники передали в историко-мемориальный музей "Усадьба Немцевичей" декоративные статуэтки XIX-XX веков, сообщили БЕЛТА в таможне.

На обозрение посетителей выставлена каминная композиция в виде кареты с упряжью из четырех лошадей на постаменте, фигурками кучеров и девушки. Скульптура была изготовлена в первой половине ХХ века в Германии. Ансамбль дополнила французская декоративная статуэтка "Прядильщица", выполненная в виде сидящей на камне у мотка с пряжей девушки. На постаменте медной скульптуры, которая относится к концу XIX века, нанесена надпись "Е.Laurent".

Культурные ценности были выявлены в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Их пытался переместить через границу 31-летний гражданин Бельгии, следовавший в качестве водителя на территорию ЕАЭС. Постановлением суда гражданин был признан виновным в недекларировании товаров и подвергнут административному взысканию в виде штрафа с конфискацией товаров.

Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко-культурных ценностей приняла решение о передаче раритетных предметов в музей "Усадьба Немцевичей", расположенный в д.Скоки Брестского района. Несколькими месяцами ранее брестские таможенники также передали в этот музей французские каминные часы ХIX века.-0-