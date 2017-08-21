Ястреб залетел на территорию парниково-тепличного комбината в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ястреб-тетеревятник залетел на территорию Минского парниково-тепличного комбината, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Молодой ястреб залетел через небольшие открытые окна, но вылететь уже не смог и бился в стекла. Сотрудники, которые пришли собирать урожай, заметили птицу. Они обратились в Минский городской комитет природных ресурсов, потом о ситуации узнали специалисты НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси и выехали на место.

Поймать хищника в парнике - миссия непростая, поэтому на помощь ястребу приехал специалист "Фауны города". Исходя из веса птицы, рассчитали пропорцию снотворного, ввели его ястребу и вынесли птицу из парника. Через 20 минут ястреб очнулся. Орнитологи наблюдали птицу до вечера, потом покормили и выпустили.

Как отметили в АПБ, птицы - частые гости парников. Но обычно речь идет о мелких пернатых: сквозь открытые стекла могут залететь десятки белых трясогузок. И дальше срабатывает пищевая цепочка: полакомиться белыми трясогузками, которые в парнике становятся легкой добычей, прилетают хищники.

Научный сотрудник сектора мониторинга и кадастра животного мира НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Максим Колосков, который занимался спасением птицы, также высказал мнение, что ястреб прилетел в парник на охоту за легкой добычей. "Чтобы таких ситуаций не происходило, лучше всего ставить сетки или решетки на окна парников или других больших стеклянных помещений, чтобы у больших и маленьких у птиц не было возможности туда попасть. Далеко не все, особенно если речь о мелких птицах, вылетят. Поэтому лучше не создавать таких ситуаций вообще", - отметил он.-0-