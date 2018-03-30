Юные футболисты и тренер из России госпитализированы в Гродно с подозрением на кишечную инфекцию

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять юных футболистов и тренер из России госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Гродненская правда".

Несколько дней назад ребята приехали в Гродно на турнир и разместились на базе отдыха "Купалинка". Первые жалобы на недомогание поступили ночью 29 марта. Детей, а затем и тренера, поочередно скорая помощь доставила в областную инфекционную больницу.

По словам главного врача больницы Елены Кротковой, у большинства пациентов признаки кишечной инфекции. У одного ребенка - респираторной инфекции. Для установления причин и диагноза проведен забор материала на все возможные кишечные инфекции. Как выяснилось при опросе сопровождающих ребят родителей, еще в дороге на турнир у одного из детей наблюдались подобные симптомы. За медицинской помощью не обращались. Состояние ребенка стабилизировалось, и он уже участвует в соревнованиях. Не исключается возможность передачи инфекции по цепочке другим детям.

Состояние юных пациентов стабильное и не вызывает беспокойства у врачей. Они госпитализированы для наблюдения и установления диагноза.

Как отметил заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин, сейчас на базе отдыха "Купалинка" проводится эпидемиологическое расследование для установления причин и условий возникновения заражения. Будут проведены все необходимые исследования проб воды, пищевых продуктов, обследование персонала базы отдыха, в первую очередь, работников пищеблока. Об окончательном диагнозе говорить пока рано.-0-