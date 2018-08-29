Как в кино: полочанка попросила сломать ей ногу ломом ради страховки

29 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор суда Полоцкого района и Полоцка в отношении 44-летнего мужчины и 27-летней женщины, инсценировавших ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

В середине мая этого года ранее неоднократно судимой женщине, жительнице Полоцка, во время распития алкоголя пришел в голову план. Одному из собутыльников она предложила сломать ей ногу, после чего отнести ее к обочине дороги. А она в свою очередь сообщит в милицию о ДТП, выставив себя пострадавшей. Женщина была уверена, что получит страховую выплату.

Знакомый согласился на инсценировку. Они вышли во двор, где полочанка поставила в ведро левую ногу, которое заполнили землей. После ломом мужчина ударил по ноге. По словам осужденной, она видела такой способ в одном из фильмов. В итоге - открытый перелом большеберцовой кости.

Далее все прошло по плану: "жертву" отнесли к обочине, она позвонила в милицию. Женщина утверждала, что ее сбили и водитель скрылся с места происшествия. Но даже во время первоначальных следственных действий участники страховой аферы признались и раскаялись в содеянном.

Суд Полоцкого района и Полоцка признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст.147 УК, женщину - в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении по ч.2 ст.400 УК. Первому участнику аферы суд назначил наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, второй - 1 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с применением принудительного лечения от хронического алкоголизма.

Приговор вступил в законную силу.-0-