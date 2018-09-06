6 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Канал поставки марихуаны перекрыт в Полоцком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В ходе подготовительного этапа операции "Канал-Красный бархан" утром 4 сентября сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие в/ч 5530 задержали в Полоцком районе минчанина 1989 года рождения, в машине которого обнаружили 362 г марихуаны. Наркотик был спрятан под обшивкой в багажнике. Точное место расположения тайника указала служебная собака.

Задержанный злоумышленник оказался оптовиком: в Санкт-Петербурге мужчина являлся директором частной фирмы, а по совместительству курьером интернет-магазина, торговавшего наркотиками. Раз в месяц он приезжал в Беларусь и делал закладку крупной партии в Минской области для мелких сбытчиков. Ранее проблем с законом минчанин не имел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-