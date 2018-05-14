Казакевич за нападение на сотрудников колонии получил 22 года лишения свободы

14 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Областной суд сегодня признал виновным Владислава Казакевича в покушении на убийство сотрудников шкловского исправительного учреждения "ИК №17", где он отбывал наказание за нападение в ТЦ "Европа", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном суде.

Ему назначено новое наказание в виде 22 лет лишения свободы. Пять первых лет Казакевич проведет в тюрьме, оставшиеся 17 - в колонии усиленного режима.

На основании собранных следствием материалов Казакевичу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст.14, п.п.1,10,16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК. Следствие установило, что заключенный разработал преступный план для убийства начальника ИК №17, чтобы отомстить за дисциплинарные наказания. Для этого он подыскал заранее нож и прятал его в труднодоступных местах помещения камерного типа. Убийство планировал совершить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение порядка отбывания наказания.

Как сообщалось, 12 октября 2017 года в ИК №17 в Шклове осужденный Казакевич пытался нанести удар ножом одному из сотрудников колонии. Несмотря на то, что сотрудник применил приемы самообороны, заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему телесные повреждения. Противоправные действия Казакевича были пресечены.

В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего Владислава Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", в покушении на убийство и злостном хулиганстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. События имели место 8 октября 2016 года в Минске.

Верховный суд 13 июня 2017 года, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.-0-