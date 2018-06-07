КГБ: в отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идет объективное разбирательство

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении белорусов из агентурной сети украинца Павла Шаройко идет объективное разбирательство. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Кадровый сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. В Беларуси он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. "Не будем забегать вперед, надо объективно в этой части разобраться. Материалы выделены в отдельное производство", - сказал Валерий Вакульчик. Он добавил, что некоторые из причастных могут быть известны журналистам.

Как сообщалось, с учетом опыта работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины Павлу Шаройко для прикрытия была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.-0-