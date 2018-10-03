КГК пресек деятельность незаконного казино в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции пресекли деятельность незаконного казино в Минске, сообщили БЕЛТА в КГК.

Было установлено, что на протяжении трех лет одно из столичных казино под видом спортивных турниров предоставляло азартным гражданам возможность играть в покер с денежными ставками. Лицензии на предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса у заведения не было.

По предварительным данным, сумма незаконно полученного дохода составляет более Br50 тыс.

Оперативники изъяли компьютерную и оргтехнику. Проводятся технические экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).-0-