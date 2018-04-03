КГК выявил факты некачественной заготовки травяных кормов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля выявил факты некачественной заготовки травяных кормов, сообщил сегодня председатель КГК Леонид Анфимов на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Леонида Анфимова, ситуацию с качеством заготавливаемых травяных кормов можно было бы значительно улучшить, если бы выполнялось поручение по наращиванию объемов их заготовки в полимерные материалы. В предыдущие годы областями были приобретены специальные дорогостоящие комбинированные пресс-подборщики, однако по итогам проверок КГК выяснилось, что их фактическая выработка меньше технических возможностей, она привела к невыполнению заданий правительства по заготовке травяных кормов по прогрессивным технологиям.

Президент поручил разобраться с проблемами при заготовке травяных кормов, тем более что решение о строительстве силосных траншей в необходимом количестве уже принято. "Они должны быть построены на перспективных местах. Мы уже научились это делать, вместе с вами принимали решение", - сказал глава государства. В качестве примера он привел решение проблемных вопросов с хранением картофеля. "Сегодня ни одной тонны картофеля в буртах не лежит, все в хранилищах. Мы их построили за полтора-два года, и сегодня картофель - одна из рентабельнейших культур", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нарушения при заготовке кормов, а также несвоевременная, в авральном режиме подготовка техники, низкое качество посевных и уборочных работ, недовнесение минеральных удобрений, потери при уборке урожая приводят к значительным финансовым потерям для села, отметил председатель КГК. По оценкам специалистов, из-за нарушения регламентов в животноводстве в целом по стране в 2017 году недополучено Br1 млрд выручки.

Леонид Анфимов также констатировал, что в ходе контрольно-аналитических мероприятий вскрыт ряд других проблем, в том числе приписки в сельхозорганизациях, есть недостатки в льняной и сахарной отраслях.-0-