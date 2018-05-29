КГК выявил факты злоупотребления коммунальщиками в Могилеве при получении бюджетных субсидий

29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты злоупотреблений, связанные с получением жилищно-эксплуатирующими организациями субсидий из городского бюджета, выявлены в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела контроля строительства и жилищно-коммунального хозяйства КГК Могилевской области Людмила Непапушева.

Как выяснилось в ходе проверок, 6 организаций (ОДО "Коммунальник МК", ОДО "Коммунальник-строй", ООО "Вендор-термо", ОДО "Жилконтакт", ПЖСК-88, ЖЭЧУП "Родник сервис") представляли в финансовый отдел Могилевского горисполкома недостоверные сведения о потребности в субсидиях на возмещение части расходов по оказанным населению услугам. Речь шла о выполнении в 2015-2017 годах работ по техническому обслуживанию жилищного фонда и лифтового хозяйства.

Представленные расчеты стали основанием для перечисления из бюджета этим организациям завышенных объемов субсидий. Перерасход составил Вr53,3 тыс. После проверки незаконно полученные ассигнования возвращены в бюджет. С учетом начисленной пени сумма возврата составила Вr57,1 тыс.

"Причина выявленных нарушений, главным образом, кроется в отсутствии должного контроля и не проведении элементарной сверки данных о площади жилых помещений, на которых коммунальщиками выполнялись работы, - отметила специалист. - Например, завышение площади обслуживания жилищного фонда произошло из-за того, что при приемке в эксплуатацию многоквартирных жилых домов отдельными очередями или пусковыми комплексами общая площадь ранее введенных в них жилых помещений повторно добавлялась ко вновь вводимой площади".

Ненадлежащим образом также велся учет количества проживающих и пользующихся лифтом жильцов, соответственно завышался объем оказанных услуг по техническому обслуживанию лифтового хозяйства.

Избежать этих ошибок можно было, если бы организации ЖКХ провели сверку имеющихся у них сведений об общей площади жилых помещений в обслуживаемых домах с аналогичными данными Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру и Центра городских информационных систем. К тому же должностные лица финансового отдела Могилевского горисполкома, ответственные за определение необходимых объемов финансирования обслуживающих жилфонд организаций ЖКХ, не проявили должной бдительности при перечислении средств. Проверяющие отметили недостаточный контроль с их стороны при рассмотрении представленных коммунальными организациями документов.

"По результатам проверки Комитет госконтроля предложил Могилевскому облисполкому изучить достоверность представленных сведений об объемах оказанных жилищно-коммунальных услуг в других городах и района области. Не исключено, что и там имеются аналогичные нарушения", - сказала Людмила Непапушева.-0-