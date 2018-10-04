КГК выявил нецелевое использование средств при ремонте артезианских скважин в Ушачском районе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на ремонт артезианских скважин, выявил в Ушачском районе Комитет госконтроля, сообщили БЕЛТА в КГК.

Этот факт вскрыли сотрудники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во время контроля за реализацией государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода". В частности, были найдены фиктивные акты выполненных работ по капитальному ремонту артезианских скважин питьевой воды. Всего на эти цели незаконно израсходовано свыше Br146 тыс. бюджетных средств.

Установлено, что директор местного предприятия ЖКХ, чтобы получить премии и избежать дисциплинарной ответственности за неосвоение выделенных из бюджета денег, вступил в сговор с директором управления капитального строительства и директором строительной организации. В связи с этим нуждавшиеся в капремонте скважины тщательно маскировались под землей, а средства, выделенные из бюджета на их ремонт, пошли на бурение новых скважин, причем без согласования проектной документации, получения паспортов на объект и проверки качества питьевой воды.

На основании материалов проверки прокуратура Новополоцка в отношении трех руководителей возбудила уголовное дело по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса.-0-