Компания молодых людей попала в аварию в Ивацевичском районе

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе компания молодых людей попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 28 июля около 21.50 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний житель Барановичей. Вблизи деревни Чемелы водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего иномарка опрокинулась.

В ДТП пострадали 19-летняя девушка и 23-летний парень, которые были на заднем пассажирском сидении. Они доставлены в Ивацевичскую райбольницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Установлено, что пострадавшие молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-