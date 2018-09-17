17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страховая компания в Минске выплатила по фальшивой страховке Br11 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, 38-летний житель Минской области, передвигаясь по столице на своем автомобиле, совершил дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место аварии инспекторы ГАИ установили факт отсутствия страхового свидетельства на автомобиль. Но владелец авто сказал, что забыл страховку дома и отпросился у инспектора ГАИ съездить за ней. Вместо этого он направился в одну из страховых компаний столицы для оформления свидетельства задним числом. В этом ему помог страховой агент, который оформил поддельный документ. В результате чего страховая компания необоснованно произвела выплаты в размере Br11 тыс. за совершенное ДТП.

В отношении страхового агента Центральным районным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на тот же срок, или лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении автовладельца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.-0-