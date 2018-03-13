Компанию аккумуляторных воров задержали в Кобринском районе

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сотрудники ГАИ задержали компанию аккумуляторных воров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инспекторы ГАИ Кобринского РОВД утром 12 марта на въезде в райцентр остановили автомобиль "Фольксваген Гольф". Машина была сильно загружена, чем и привлекла внимание правоохранителей. При обыске они обнаружили 13 аккумуляторных батарей. По словам водителя и двух пассажиров, бывшие в употреблении аккумуляторы они приобрели у знакомого и везли их сдать на лом. Однако внешний вид груза и поведение владельцев вызвали подозрение. Мужчины были доставлены в РОВД для проведения проверки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что аккумуляторные батареи ночью были похищены у одного из сельхозпредприятий региона. Задержанными оказались жители Каменецкого и Кобринского районов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Один из фигурантов ранее судим за кражу и хулиганство.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению подобных преступлений на территории Брестской области.-0-