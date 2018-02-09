Коноплю в плюшевых игрушках обнаружили минские таможенники

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили семена конопли в плюшевых игрушках, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сотрудники таможни "Минск-2" при проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений обратили внимание на посылку, поступившую из Украины в адрес жителя Витебска. В ней, как и было указано в сопроводительных документах, перемещалось две детские плюшевые игрушки (ежик и заяц), к которым была приложена яркая открытка с праздничным оранжевым бантом и надписью "Моему любимому". Только швы на игрушках были странно кривыми, а цвет нити явно отличался от цвета самих игрушек. Внутри перемещаемого товара таможенники обнаружили семь пакетиков с семенами конопли, спрятанных в наполнителе. На каждом пакетике была указана разновидность семян.
По факту незаконной пересылки в международном почтовом отправлении семян конопли таможней "Минск-2" начат административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
За январь 2018 года таможня "Минск-2" пресекла уже три случая пересылки семян конопли в международных почтовых отправлениях. За 2017 год подобных попыток было 29.-0-
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