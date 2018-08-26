Королевскую молочную змею Кэмпбелла отловили в Минске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе ул. Мирошниченко отловили королевскую молочную змею Кэмпбелла. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МЧС.
Необычную змею обнаружили вечером 25 августа. Специалисты зоопарка, куда доставили рептилию, установили ее вид и согласились приютить.
Королевская молочная змея Кэмпбелла - неядовитая рептилия из семейства ужеобразных, родом из северной и центральной Америки. Неприхотлива в содержании, не нуждается в большом террариуме. Считается одной из самых красочных змей рода Lampropeltis.-0-
#Минск район ул. Мирошниченко. @112MINSK @112by отловили змею. Отвезли в зоопарк, где нам сказали, что это королевская молочная змея Кэмпбелла. Работники зоопарка согласились ее приютить. Позже будет видео. pic.twitter.com/11oz7w0mcF— МЧС Минска (@112MINSK) 25 августа 2018 г.
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