Королевскую молочную змею Кэмпбелла отловили в Минске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе ул. Мирошниченко отловили королевскую молочную змею Кэмпбелла. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте МЧС.

Необычную змею обнаружили вечером 25 августа. Специалисты зоопарка, куда доставили рептилию, установили ее вид и согласились приютить.

Королевская молочная змея Кэмпбелла - неядовитая рептилия из семейства ужеобразных, родом из северной и центральной Америки. Неприхотлива в содержании, не нуждается в большом террариуме. Считается одной из самых красочных змей рода Lampropeltis.-0-