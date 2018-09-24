Короткое замыкание телевизоров привело к двум пожарам в Гродненской области

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание телевизоров могло стать причиной двух пожаров в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 23 сентября жительница Вороново сообщила о пожаре у соседей. Через несколько минут пожарные расчеты тушили огонь в частном двухэтажном доме по улице Некрасова, где проживает 76-летняя женщина. "Когда загорелся телевизор, она не растерялась: обесточила прибор и пыталась залить водой. Поняв, что самой не справиться, позвала на помощь соседей", - рассказали в МЧС. Жилище удалось сберечь от серьезного пожара. В комнате закопчены стены и потолок.

Сильнее пострадал дом в деревне Новоселки Новогрудского района. Пожар начался, когда хозяин был во дворе. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около получаса. Удалось защитить от огня рядом расположенный сарай. Пожаром уничтожена кровля, перекрытие, имущество и повреждены стены дома. Причина устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.

"Чтобы ваши электроприборы служили исправно, используйте их в соответствии с инструкцией. Не ставьте на телевизор, монитор, проигрыватели вазы с цветами, не разрешайте детям бросать что-либо внутрь корпуса через вентиляционные отверстия, не кладите на поверхность мелкие металлические вещи", - советуют специалисты. Опасно включать электроприборы в сыром или слишком влажном помещении, а также с питанием от электросети на улице во время дождя. Следует также ограничить возможность нежелательного контакта с электричеством детей и домашних животных.-0-