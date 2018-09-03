Коржич перед смертью страдал психическим расстройством - заключение экспертов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу рядового Коржича продолжают исследовать материалы дела, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, прокурор озвучил заключение посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении военнослужащего. Комиссия пришла к выводу, что Коржич в период, предшествующий самоубийству, страдал психическим расстройством в форме соматоформной вегетативной дисфункции. При анализе документации из материалов дела была выявлена симптоматика, которая указывала на первые проявления этого расстройства в 2016 году: при отсутствии соматических заболеваний молодой человек периодически жаловался на боли и неприятные ощущения в области сердца. Это не нарушало его социальное функционирование и способность к адаптации, парень успешно учился, был призван на военную службу.

С 7 сентября 2017 года Коржич говорил о болях в области сердца, сердцебиении, дрожи в теле, слабости, которые нельзя объяснить структурными и функциональными нарушениями. Эта симптоматика характерна для данного расстройства. Никаких существенных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы у него не выявлено. Как отмечается в заключении, на фоне озабоченности своим состоянием, неудовлетворенности отрицательными результатами обследования и проводимого лечения у парня были характерные нарушения психической деятельности в поведении и коммуникациях. Он неохотно шел на контакт, с задержкой отвечал на вопросы, стал замкнутым, отгороженным, постоянно тревожным, чувствовал необъяснимый страх, боялся умереть. Об этом говорили свидетели и потерпевшие, которые ранее уже давали показания в суде.

После нескольких дней нахождения в стационаре проявление этой симптоматики снизилось. После 20 сентября военнослужащий перестал жаловаться на боли в области сердца. На момент выписки он был спокоен и адекватен в поведении, общался с окружающими по мере необходимости.

Также отмечается, что с 18 сентября у него стали проявляться такие индивидуальные психологические особенности, как ригидность, высокий уровень тревожности, отчужденности, скептицизма, мрачности, недоверчивости, пессимистичности. Как говорят эксперты, по данным современной суицидологии, нет таких индивидуальных психологических особенностей, которые бы однозначно приводили к развитию суицидоопасного поведения. Такие особенности выступают лишь в роли условия развития такого поведения.

Мама погибшего рядового не согласна с такими выводами и заявила ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля лечащего врача. Защитник Барановского также посчитала нужным допросить экспертов, проводивших психолого-психиатрическую экспертизу. Оба ходатайства суд удовлетворил.

До этого допросили свидетеля, который проходил срочную службу в 2017 году в тот период, когда там служил Коржич. Лично с ним свидетель не был знаком, но визуально знал. В суде молодой человек не мог вспомнить факты неуставных взаимоотношений в отношении себя и других военнослужащих. После этого прокурор зачитал показания, данные им в ходе предварительного расследования. Эти показания свидетель подтвердил. Из них следует, что обвиняемые сержанты не единожды после отбоя и во время построения на завтрак заставляли военнослужащих отжиматься, в том числе в противогазах. Это было наказанием за нарушение дисциплины, например, если кто-то вовремя не встал в строй. Была практика, когда сержантам за разрешение посетить магазин или кафетерий приходилось платить. Кроме того, сержанты могли унизить военнослужащего перед всем строем: выдавить крем на руку и заставить чистить обувь.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-