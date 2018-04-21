Краденую чугунную стружку обнаружили в автомобиле бесправника в Гомеле

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельского района перевозил в автомобиле краденую чугунную стружку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инспекторы ГАИ на ул. Борисенко в Гомеле остановили для проверки автомобиль "Фольксваген", которым управлял 42-летний житель агрогородка Поколюбичи. Выяснилось, что у водителя отсутствовали документы на транспортное средство, сам он с 2016 года был лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.

При досмотре в машине обнаружили брикетированную чугунную стружку весом более 3 т, каких-либо документов на груз не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК. Как выяснилось, стружка была похищена с территории Гомельского литейного завода "Центролит" работником этого же предприятия.-0-