Крепление перед прыжком роупджампера в Соснах могли проверить лишь визуально - свидетель

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крепление перед прыжком роупджампера в Соснах, возможно, проверили лишь визуально, сообщил свидетель в ходе допроса по делу о гибели роуджампера, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Свидетель работает в Заводском отделе Департамента охраны. В день трагедии, 18 июня, совместно с милиционером группы задержания заступил в смену на маршруте патрулирования №4. Передвигались в служебном авто. Около 16.45 от дежурного поступила информация, что с трубы по улице Академика Красина упал человек. На место прибыли в течение 4-5 минут. Там уже находилась скорая, рядом с местом происшествия стояла машина упавшего парня и машина организатора прыжков, а также были два парня и две девушки.

"Врач скорой помощи сообщил, что парень скончался до их приезда, после чего передал посмертный эпикриз", - рассказывал свидетель в ходе досудебного производства.

Позже подошел организатор прыжков. Он винил в произошедшем себя и спрашивал, что ему за это будет.

Информация была незамедлительно передана в дежурную часть, место происшествия оцепили специальной лентой. До приезда следственно-оперативной группы сотрудники департамента пообщались с находившимися на месте свидетелями. В частности, девушка организатора прыжка высказала предположение, что не сработал страховочный трос.

"Один из сотрудников следственно-оперативной группы опрашивал девушку обвиняемого в салоне машины при открытых дверях… Я слышал, как она сказала, что перед тем, как Лапанович прыгнул, веревки они проверили лишь визуально. Ничего другого я не слышал", - рассказал свидетель.

Ранее в суде была допрошена засекреченный свидетель. Чтобы обеспечить ее безопасность, девушку допросили по скайпу, ее имя и голос изменили. Обвиняемый полагает, что с этим свидетелем у него ранее произошла ссора. В связи с этим он заявил ходатайство о вызове в суд еще одного свидетеля, который мог бы прояснить эту ситуацию. Суд удовлетворил это ходатайство.

К рассмотрению этого уголовного дела суд приступил 8 января. На первом судебном заседании молодой человек вины не признал. В ходе допроса он пояснил, что в свое время окончил курсы промышленного альпинизма, чтобы получить нужную квалификацию, позволяющую ему в будущем оказывать соответствующие услуги.

Прокурор запросила обвиняемому по делу о гибели роупджампера 3 года лишения свободы Прокурор такое также предлагает удовлетворить все исковые требования, заявленные потерпевшим - отцом погибшего парня, а также его родной сестрой.

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб. Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня.-0-